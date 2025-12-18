ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

В милом платье с цветами: Сабрина Карпентер показала наряд, который вы можете выбрать для праздника

Такой образ как у певицы подойдет и для семейного вечера на Рождество, и для вечеринки на Новый год.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Певица Сабрина Карпентер появилась в праздничном выпуске шоу «Вечер с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers) и продемонстрировала новый универсальный образ в мини-платье. Девушка была одета в белый наряд на тонких бретельках и с мелким принтом в цветы. На лифе ее наряд украшали голубые ленты, которые завязывались на бантик, а сам дизайн платья был похож на комбинацию.

Носила праздничный наряд Сабрина в сочетании с золотыми винтажными туфлями от Christian Louboutin с круглым мысом, а также уложила волосы в свою фирменную объемную прическу и сделала макияж с большим количеством румян.

Сабрина Карпентер и ведущий Сет Майерс / © Getty Images

Сабрина Карпентер и ведущий Сет Майерс / © Getty Images

Ранее звезда продемонстрировала несколько образов в Нью-Йорке. Сабрину сфотографировали, когда она как раз шла на запись этой программы. В тот день певица носила несколько мини и туфли Manolo Blahnik.

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Образы певицы Сабрины Карпентер (16 фото)

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie