- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
В милом платье с цветами: Сабрина Карпентер показала наряд, который вы можете выбрать для праздника
Такой образ как у певицы подойдет и для семейного вечера на Рождество, и для вечеринки на Новый год.
Певица Сабрина Карпентер появилась в праздничном выпуске шоу «Вечер с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers) и продемонстрировала новый универсальный образ в мини-платье. Девушка была одета в белый наряд на тонких бретельках и с мелким принтом в цветы. На лифе ее наряд украшали голубые ленты, которые завязывались на бантик, а сам дизайн платья был похож на комбинацию.
Носила праздничный наряд Сабрина в сочетании с золотыми винтажными туфлями от Christian Louboutin с круглым мысом, а также уложила волосы в свою фирменную объемную прическу и сделала макияж с большим количеством румян.
Ранее звезда продемонстрировала несколько образов в Нью-Йорке. Сабрину сфотографировали, когда она как раз шла на запись этой программы. В тот день певица носила несколько мини и туфли Manolo Blahnik.