В мини, ботфортах и сетке: 52-летняя Гвен Стефани впечатлила образом

52-летняя певица Гвен Стефани смело может надеть самое экстремальное мини.

Артистка выступила на сцене во время Spotify Celebrates Wrapped with "Абсолютно нормальная вечеринка на 2021 год" в Лос-Анджелесе. На сцену Гвен, как обычно, вышла в эффектном костюме.

На ней был кроп-топ, короткая куртка, мини-шорты и ботфорты - и все это в одной цветовой гамме и в сочетании с черной сеткой. Белые волосы Гвен собрала в конский хвост, сделала себе насыщенный макияж глаз и любимой красной помадой накрасила губы. В ушах у певицы сверкали серьги с бриллиантами.

Гвен Стефани / Getty Images

Прошлым летом Гвен Стефани вышла замуж за Блейка Шелтона. Для важного дня Гвен выбрала два платья, которые по индивидуальному заказу создала для нее дизайнер Вера Вонг.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / Getty Images

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