В мини-халате и на каблуках: Джиджи Хадид на показе бельевого бренда Рианны

В мини-халате и на каблуках: Джиджи Хадид на показе бельевого бренда Рианны

Для этого показа модель кардинально сменила образ.

После рождения своего первенца, дочери Хай, супермодель Джиджи Хадид в интервью журнала i-D заявила, что намерена завершить модельную карьеру, но, судя по ее насыщенному графику, это были только слова.

За последние несколько месяцев Джиджи уже успела появиться на подиумах в модных показах и приняла участие в эффектном шоу бельевого бренда Рианны Savage X Fenty.

Джиджи Хадид / Getty Images

Звезда продефилировала в синем халате с принтом, под который были подобраны белье и широкий чокер. Дополнили образ модели парик с рыжими волосами, яркий макияж и туфли на высоком каблуке и с ремешком.

Джиджи Хадид / Getty Images

Также несколько дней назад состоялся закрытый показ этого шоу, на котором побывала и Джиджи. Девушка появилась перед камерами в молочном костюме от Versace, который дополнили бюстгальтер и чокер с жемчуга.

Джиджи Хадид / Getty Images

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