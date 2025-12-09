В мини и каблуках Manolo Blahnik: Сабрину Карпентер сфотографировали папарацци

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Реклама

Американскую певицу Сабрину Карпентер подловили папарацци в Нью-Йорке на улице. В тот день артистка посетила интервью на шоу «Вечер с Сетом Майерсом».

Вначале Сабрина надела надела розовый комплект, который состоял из вязаных свитера и мини-юбки. На шею она завязала тонкий шарф, а также дополнила лук сумкой от Chanel. Завершали ее образ босоножки от Manolo Blahnik.

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Затем Сабрину сфотографировали в свитшоте с надписью Late Night, который она носила как платье и в сочетании с теми же босоножками Manolo Blahnik.

Реклама

Сабрина Карпентер / © Getty Images