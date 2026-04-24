ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

В мини и кольцах от украинского бренда за 200 тысяч гривен: Шарлиз Терон сходила на шоу

50-летняя актриса выбрала для своего выхода черный наряд и бриллиантовые украшения.

Автор публикации
Алина Онопа
Комментарии
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Папарацци подловили Шарлиз Терон в Нью-Йорке, когда она шла на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом». В интервью ведущему актриса рассказала о своем новом проекте — фильме «Вершина» (Apex), который сегодня, 24 апреля, вышел на Netflix.

Для своего появления в эфире звезда выбрала черный двубортный жакет с интересными атласными деталями в районе лацканов. На Терон также было черное мини с высокой горловиной со шнуровкой, которое отлично подчеркнуло ее стройные ноги. Его она скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках и с черной сумкой Dior Cigale.

Свой аутфит Шарлиз дополнила бриллиантовыми кольцами от украинского бренда GUZEMA. Одно кольцо с тремя клюшками было на два пальца — его стоимость на официальном сайте 98 700 гривен. Другое кольцо с четырьмя клюшками стоит 95 700 гривен.

У актрисы была волнистая укладка боб каре, нежный макияж и темный маникюр.

Напомним, Шарлиз Терон появилась на премьере фильма в черном жакете Dior на голое тело.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie