В мини и на каблуках: актриса Ана де Армас посетила показ Louis Vuitton

Кубино-испанская актриса Ана де Армас стала гостью показа Louis Vuitton в Париже, который проходил в рамках Недели моды. Девушка, которая сотрудничает с этим брендом уже несколько лет и часто фигурирует в их рекламных кампаниях, просто не могла пропустить это модное шоу.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

На Ане был черный наряд, состоящий из мини-юбки, объемной куртки с кожаными вставками и монограммой бренда, а также кожаные сапоги на высоких каблуках.

Дополнили ее образ легкая укладка, насыщенный макияж и небольшая сумка на золотой цепочке.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Напомним, что совсем недавно звезда блистала на различных кинофестивалях и презентациях в луках от этого же бренда. Дело в том, что актриса сыграла главную роль в фильме "Блондинка", где воплотила образ Мэрилин Монро. Из-за актерского состава, яркого трейлера и многочисленных интервью фильм стал одним из самых ожидаемых премьер осени, но после его выхода зрители были разочарованы и обвинили создателей в эксплуатации образа голливудской суперзвезды. На Internet Movie Database рейтинг фильма всего 5,6.

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