В мини и на шпильках: победительница "Холостяка-10" побила посуду в ресторане в Дубае

В мини и на шпильках: победительница "Холостяка-10" побила посуду в ресторане в Дубае

Даша Ульянова показала, как развлекалась в ОАЭ.

Победительница 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – поехала со своим возлюбленным в отпуск в Дубай.

Оттуда красотка выложила интересное видео, как она в одном из ресторанов бьет посуду. Это такая традиция заведения (часть шоу-программы), которая предоставляется для гостей как развлечение и способ снять стресс, избавиться от обиды или просто разбить посуду "на счастье".

"Когда он лайкнул какую-то телку", - с юмором Даша подписала видео.

Выглядела Ульянова в этот день эффектно. На ней был голубой жакет, белая футболка с принтом и белые мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги. Лук она завершила черными босоножками на шпильках с логотипом Yves Saint Laurent и леопардовой сумкой.

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