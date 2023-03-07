В мини и на высоких платформах: внучка Вивьен Вествуд закрыла показ ее бренда в свадебном образе

29 декабря в возрасте 81 года скончался британский дизайнер Вивьен Вествуд. Она была одной из самых необычных и провокационных дизайнеров Британии, которая прославилась своими эпатажными выходками, активизмом, смелыми дизайнерскими ришениями и изумительными драпировками, которые стали визитной картой бренда.

5 марта в Париже в рамках Недели моды бренд Vivienne Westwood презентовал первую коллекцию прет-а-порте, созданную после смерти дизайнера. Модели демонстрировали на подиуме много нарядов, которые были отсылкой к работам легендарной Вивьен.

Однако самой яркой частью шоу было появление на подиуме внучки покойного дизайнера - Коры Корре, которая закрыла показ в белом свадебном мини.

Фото: Associated Press

Кружевной наряд девушки дополняли двухцветные сапоги на высокой платформе, обруч в виде рожек и букет нарциссов. В финале к Корре присоединился креативный директор бренда Андреас Кронталера, который также являлся мужем покойной Вествуд. Они познакомились еще в 80-х, а в официальном браке пробыли 30 лет.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Кора же является дочерью младшего сына Вивьен Вествуд от второго брака - Джозефа Фердинанда Корре. Он является основателем бренда нижнего белья Agent Provocateur.

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