В мини и с красной помадой: роскошная Николь Шерзингер зажгла рождественские огни в Лондоне

До Рождества еще полтора месяца, но европейские города уже погружаются в праздничную атмосферу.

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – была приглашена зажечь рождественские огни над Ковент-Гарден, районе Лондона, где сосредоточены главные театры и развлекательные заведения.

Для торжественного мероприятия артистка выбрала эффектный наряд: молочное асимметричное мини-платье с одним рукавом и перьями, расшитое пайетками, которое дополнила черными блестящими туфлями на высоких каблуках.

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Волосы Николь собрала в высокий тугой хвост, а в макияже сделала акцент на красной помаде.

"Рождество – мое любимое время в году", - написала под фото звезда.

Напомним, ранее Николь Шерзингер сходила на вечеринку в винтажном платье от Christian Dior. Наряд имел пикантное декольте и прекрасно облегал ее стройную фигуру.

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