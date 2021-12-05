В мини и с пикантным декольте: Меган Фокс поддержала возлюбленного на бьюти-презентации

Меган Фокс продолжает сопровождать своего возлюбленного на разных мероприятиях.

Вчера, 4 декабря, Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, презентовал собственную линию лака для ногтей, получившую название UN / DN LAQR. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.

"С торговой маркой UN / DN я просто не закончил придумывать расширения себя и своей личности. Сначала одежда стала продолжением моей личности, затем пирсинг стал продолжением моей личности, а затем татуировки стали продолжением моей личности. В течение последнего года я делал вещи, чтобы привлечь внимание к своим рукам, просто подогревая людей мыслью о том, что лак и лак для ногтей и Machine Gun Kelly находятся на одной волне", - прокомментировал запуск коллекции музыкант, пишет hypebeast.com.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс / Getty Images

Перед камерами он появился в черном блестящем костюме, одетом на голое тело, с розовым лаком на ногтях и многочисленными украшениями, которые также являются частью его сценического и повседневного образов.

Меган Фокс надела черный удлиненный блейзер пикантно подчеркнув декольте с помощью аксессуара на груди. У девушки также был маникюр розового цвета, она была в босоножках с завязками, в руке держала необычную металлическую сумку на ремешке-цепочке, ее темные волосы были распущены, а на губах была насыщенная темно-бордовая помада.

Также на презентации присутствовала певица Аврил Лавин, с которой Колсон, вероятно, дружит. Артистка была в полосатой кофте и черных брюках, а длинные белые волосы выкрасила на концах в розовый цвет. Как в старые добрые времена Аврил выглядела немного бунтаркой.

Аврил Лавин и Колсон Бэйкер / Getty Images

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