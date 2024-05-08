В мини и с сумкой Hello Kitty: Жизель Оливейра показала, как праздновала день рождения

7 мая бразильской модели Жизель Оливейра исполнился 31 год, в честь праздника она собрала своих подруг и они отправились на вечеринку в клуб.

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Жизель надела черное мини-платье с длинными рукавами и обнаженной спиной, которое дополнила босоножками с блестящими ремешками и на очень высоких каблуках, а также сумкой-клатчем Hello Kitty со стразами и таким же блестящим чокером. Вечерний образ модели завершал макияж с синими тенями.

Оказывается, по знаку Зодиака Жизель – Телец, и у нее даже есть тематическая футболка (Taurus – Телец – Прим. Ред.).

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Напомним, ранее Жизель Оливейра в микробикини позировала у бассейна.

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