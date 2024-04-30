В мини и с трендовой сумкой: топ-модель Изабель Гулар похвасталась стройными ногами

39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – устроила фотосессии в стильном образе и с трендовым аксессуаром.

Она позировала в белом обтягивающем комбинезоне с халтером, который дополнила молочным жакетом и лакированными лоферами. Главным акцентом в образе стала трендовая сумка The Swoosh Bag из коллаборации Jacquemus та Nike, повторяющая форму логотипа спортивного бренда. Цена такого аксессуара – 420 евро.

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Солнцезащитные очки в спортивном стиле и золотые серьги завершили аутфит Изабель.

Напомним, ранее Изабель Гулар сверкнула стройной фигурой в бюстгальтере из ракушек и юбке-сетке. Она приняла участие в показе летней коллекции бразильского бренда Сharth, прошедший в Сан-Паулу.

Фото: Instagram Изабель Гулар

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