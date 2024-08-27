В мини и в компании мужа: топ-модель Роми Стридж посетила гонку "Формулы-1"

Этап соревнований проходил на родине девушки.
29-летняя нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роми Стридж посетили Гран-при Нидерландов "Формулы-1" на трассе Зандворт. Такое событие в родной стране модель не могла пропустить.
На гонку она пришла в коротком тренче от Tommy Hilfiger, который дополнила бежевыми лаковыми туфлями на низких каблуках и черной маленькой сумкой.
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Компанию на спортивном мероприятии Роми составил ее муж - Лоренс ван Лиувен, который был в полностью черном луке.
Эту гонку посетила также королевская семья Нидерландов - король Нидерландов Виллем-Александр, его жена - королева Максима, а также их средняя дочь - принцесса Алексия.
Королева на мероприятие надела наряд в зеленых оттенках, который включал легкие шифоновые брюки с тропическим принтом и завязками, а также свободный топ.
Напомним, ранее Роми Стридж побывала на вечеринке во Франции. Она посетила MagnumWherever Pleasure Takes You, которая прошла на пляже Магнум в Каннах. Для этого мероприятия модель решила надеть гламурное мини-платье перламутрового оттенка.
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