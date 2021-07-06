В мини и высоких сапогах: Диана Крюгер на мероприятии Louis Vuitton в Париже

44-летняя немецко-американская актриса приехала в Париж.

Диана Крюгер посетила светский ужин, посвященный открытию парфюмерной линии Louis Vuitton Parfum в Fondation Louis Vuitton. Знаменитость продемонстрировала стройные ноги в коротком наряде, дополнив аутфит высокими кожаными белыми сапогами с розовыми и черными полосами на каблуках. Маленькая серебристая сумка от Louis Vuitton висела у актрисы на плече, волосы у нее были распущены, а на лице был легкий макияж.

Диана Крюгер / Getty Images

На этой же вечеринке присутствовала модель Джоан Смоллс и супруги Кэти Перри с Орландо Блумом. В светском обществе после рождения дочери пара появляется не часто. Позируя перед камерами, Орландо не мог оторвать глаз от своей жены, которая была в сером платье с россыпью пайеток и пышным фатиновым подолом.

Кэти Перри и Орландо Блум / Getty Images

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Образы Дианы Крюгер (16 фото)

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