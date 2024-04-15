В мини и яркой шубе: топ-модель Алессандра Амбросио показала, как праздновала 43-летие

Вечеринка продолжалась весь день.

11 апреля свой день рождения отмечала бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио. Фото с вечеринки она показала в своем Instagram.

Праздник начался с самого утра с вечеринки у бассейна. Але была одета в розовое бикини, сиреневое парео и соломенную шляпу. Друзья поздравили ее большим ярким тортом с фейерверками.

А для вечернего празднования Амбросио переоделась в белые боди и мини-юбку, расшитые стразам. Образ дополнила яркая фиолетовая шуба.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала подросшую 15-летнюю дочь. Модель отдыхала с детьми на Гавайях.

Читайте также: