В мини, колготах в сетку и леопардовых сапогах: певица Анитта на концерте в Нью-Йорке

Латиноамериканская артистка Анитта выступила на шоу NBC Today Citi Concert Series в Нью-Йорке.

Девушка выглядела соблазнительно. Ее сценический образ состоял из кожаного жилета с металлической фурнитурой, который сверху был черным, а снизу – леопардовым, синей экстремально короткой юбки, колгот в сетку и леопардовых сапог на шпильках.

Анитта / Фото: Getty Images

Аутфит Анитта дополнила серебряной цепочкой с кольцом на шее, кожаным поясом с цепочками на бедрах, браслетом на руке, волнистой укладкой и макияжем с черными стрелками.

Напомним, Анитта на вечеринке Модного дома Dolce & Gabbana в Милане появилась в белом коротком платье на бретельках, с пикантным декольте и широким черным поясом с бантиком.

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