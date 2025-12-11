В мини, кружеве и пайетках: эффектная Алессандра Амбросио снялась для глянца

Алессандра Амбросио, фото: instagram.com/harpersbazaarturkiye / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — стала главной звездой декабрьского номера турецкого редакции журнала Harpers Bazaar. На обложке глянца она появилась в стильном образе с оливковыми перчатками и яркой юбкой. Локацией для фотосессии стал Стамбул.

Бразильянка позировала в разных нарядах: в кружевном платье, мини-платье, расшитом пайетками, полупрозрачном топе в горох и др.

Одним из самых эффектных стал образ в боди с глубоким декольте и туфлях на высоких каблуках. Акцент на фото был сделан на стройных ногах модели.

«Алессандра Амбросио — женщина, навсегда запечатлевшаяся в коллективной памяти благодаря своей элегантности, дисциплине и сиянию. Она выбрана „Глобальной иконой года“ по версии Harper’s Bazaar Women of the Year. Ее путь является ярким свидетельством того, как модель может превратиться в мировую икону», — гласит подпись к публикации в Instagram журнала.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио вышла на подиум в рамках Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Она блистала на подиуме в двух эффектных лука — черном и золотом.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

