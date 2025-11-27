ТСН в социальных сетях

В мини, «леопарде» и бейсболке: супермодель Синди Кроуфорд поделилась серией архивных фото

Звезда показала, как выглядела 20-30 лет назад.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в Instagram серию архивных фото, которое приурочила ко Дню благодарения, который в США празднуют в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпал на 27 ноября.

На фото она запечатлена в разное время и на разных этапах своей карьеры, примерно 20-30 лет назад. Она позировала в простых джинсах, в интересных образах на подиуме, на съемках для фэшн-журналов и т.д. «Немного вдохновения для образов на День благодарения», — написала Синди под фото.

(чтобы увидеть все снимки, листайте вправо)

Отметим, Синди Кроуфорд — одна из самых узнаваемых и высокооплачиваемых представительниц «золотой эры супермоделей» наряду с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и др. Начала свою модельную карьеру достаточно рано: когда ей было 16 лет, ее фотография, сделанная случайно в подростковом возрасте, попала в местную газету. Ее заметили и пригласили поучаствовать в конкурсе модельного агентства. Она стала финалисткой и сразу подписала свой первый модельный контракт. В 1986-м переехала в Нью-Йорк и полностью посвятила себя модельному бизнесу. В свои 59 лет Кроуфорд не планирует останавливаться, а продолжает сниматься в рекламе и для глянца.

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд и ее дочь-модель Кайя Гербер произвели фурор своим появлением на гала-вечере. Они восхитил публику своими образами от Gucci.

