В мини-наряде от Dior: Джессика Честейн на мероприятии в Нью-Йорке

Звезду сфотографировали на Манхэттене.
Актриса Джессика Честейн попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на частное мероприятие в клуб Soho House на Манхэттене - показ ее нового фильма "Глаза Тэмми Фэй". В картине она сыграла главную роль.
Для своего выхода звезда выбрала клетчатый наряд от бренда Christian Dior. Ансамбль состоял из мини-платья и жакета, которые она дополнила красными туфлями-лодочками. Образ Джессики завершили только нежный макияж и тонкая золотая цепочка с бриллиантом.
Также мероприятие посетила коллега и подруга Джессики - актриса Энн Хэтэуэй, которая пришла на этот кинопоказ со своим мужем Адамом Шульманом.
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