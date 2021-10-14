В мини от Dolce & Gabbana: 17-летняя Лени Клум вышла на дорожку со своим бойфрендом

В мини от Dolce & Gabbana: 17-летняя Лени Клум вышла на дорожку со своим бойфрендом

Восходящая звезда и дочь Хайди Клум – Лени Клум – вместе со своим отцом Силом посетила премьерный показ фильма-вестарна Netflix "Тем сильнее они падут".

Певец Сил, бывший муж модели Хайди Клум, удочерил Лени вскоре после женитьбы на Хайди в 2005 году. Вместе с Jay-Z и Лорен Хилл Сил участвовал в создании саундтрека к фильму.

На дорожку мужчина вышел в черном пальто, белоснежной рубашке с тонким галстуком на шее, черных брюках и лаковых ботинках на шнуровке. На ногтях у мужчины был сделан маникюр с темным покрытием.

Лени Клум с отцом Силом / Associated Press

Его приемная дочь Лени блистала в аутфите от Dolce & Gabbana. Атласный топ-бюстье в стиле винтажного нижнего белья - это классический стиль D&G, юбка наряда 17-летней девушки была украшена черными кристаллами Swarovski. Аутфит Лени дополнила сандалиями с ремешком на щиколотке и высоких каблуках. Короткий наряд и обувь на каблуках подчеркивал длинные ноги девушки.

Лени Клум / Getty Images

Биологическим отцом девушки является итальянский мультимиллионер Флавио Бриаторе.

На премьерный показ ленты Лени Клум приехала со своим возлюбленным - 18-летнтм хоккеистом Арисом Рачевским.

Лени Клум и Арис Рачевский / Getty Images

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