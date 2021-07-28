В мини от Lanvin и с крыльями за спиной: Леди Гага попала под прицел в образе "ангела"

В мини от Lanvin и с крыльями за спиной: Леди Гага попала под прицел в образе "ангела"

Очередной обворожительный образ продемонстрировала Леди Гага перед папарацци в Нью-Йорке.

35-летнюю певицу на этот раз запечатлели в районе Сохо. Леди Гага вышла из Milk Studios во вторник в похожем черном ансамбле, в котором появлялась на публике в понедельник, но только с чуть более короткими сапогами на платформе и каблуках и в другом миниатюрном платье.

В обтягивающем платье-водолазке от Lanvin из коллекции осень-зима 2021 с белыми крыльями за спиной Гага выглядела, как одна из "ангелов" Victoria's Secret. Недавно бренд распустил всех своих моделей, и Леди Гага подумала, почему бы не надеть ангельские крылья.

Леди Гага / Getty Images

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В руках певица несла скромную черную кожаную сумку с эффектной золотой ручкой в форме кошки Hobo Cat SM, стоимостью 2690 долларов. Также Леди Гага была в солнцезащитных очках, а волосы собрала в пучок сзади.

Днем ранее артистку видели в черном облегающем трикотажном платье миди в рубчик от Magda Butrym. В руке у нее тогда была интересная сумка от Mark Cross с короткой ручкой, на глазах - стильные очки DITA Eyewear. А вот обула она эпатажные и любимые ботинки от Pleaser Shoes.

Леди Гага / Getty Images

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Эпатажные луки Леди Гаги (18 фото)

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