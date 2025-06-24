В мини от Prada с кристаллами: Скарлетт Йоханссон сфотографировали папарацци

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Реклама

40-летняя звезда Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на мероприятие посвященной фильму «Мир Юрского периода: Возрождение». Актриса сыграла в этой картине главную роль.

Скарлетт носила шелковое платье-трапецию от Prada в нежно-розовом оттенке, которое было на подоле украшено кристаллами и пайетками. Образ актриса дополнила серебряными босоножками от Prada и украшениями от David Yurman.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Также в тот день она вышла на красную дорожку, по случаю премьеры фильма. Скарлетт позировала перед фотографами в гипюровом платье с воланами от Givenchy.

Реклама

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press