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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

В мини от Prada с кристаллами: Скарлетт Йоханссон сфотографировали папарацци

Коротким платьем знаменитость подчеркнула ноги.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

40-летняя звезда Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на мероприятие посвященной фильму «Мир Юрского периода: Возрождение». Актриса сыграла в этой картине главную роль.

Скарлетт носила шелковое платье-трапецию от Prada в нежно-розовом оттенке, которое было на подоле украшено кристаллами и пайетками. Образ актриса дополнила серебряными босоножками от Prada и украшениями от David Yurman.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Также в тот день она вышла на красную дорожку, по случаю премьеры фильма. Скарлетт позировала перед фотографами в гипюровом платье с воланами от Givenchy.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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