В мини от Saint Laurent и босоножках: Кейт Хадсон очаровала милым образом для ток-шоу

В мини от Saint Laurent и босоножках: Кейт Хадсон очаровала милым образом для ток-шоу

Звезда фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" опять сфотографировали в Нью-Йорке.

42-летнюю Кейт Хадсон сфотографировали, когда она направлялась на интервью со Стивеном Кольбером. Звезда была одета в милое короткое платье с цветочным принтом от Saint Laurent, которое сочетала с длинным черным пальто и плотными колготками.

Интересными деталями образа стали босоножки на высоком каблуке, массивные золотые украшения и клатч. Волосы актриса собрала в высокий хвост.

Кейт Хадсон / Getty Images

На этой неделе это уже не первый выход актрисы. Несколько дней тому назад Кейт сфотографировали, когда она направлялась на интервью к Дрю Бэрримор. Тогда Хадсон продемонстрировала очень яркий наряд неоново-зеленого цвета.

Кейт Хадсон / Getty Images

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