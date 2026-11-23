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- Шоу-бизнес
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В мини-платье, черном пальто и замшевых сапогах: Элизабет Дебики на прогулке по Нью-Йорку
Австралийская актриса продемонстрировала стильный осенний аутфит в черно-белой гамме.
Элизабет Дебики запечатлели папарацци во время прогулки по району Трайбека в Нью-Йорке.
Знаменитость продемонстрировала стильный осенний аутфит, в котором сочетались элегантность и женственность. На ней было молочное мини-платье с прорезанными карманами. Сверху Элизабет надела длинное черное пальто с атласными лацканами, которое носила расстегнутым.
Актриса дополнила наряд черными плотными колготками и высокими замшевыми сапогами с заостренными носками на каблуках.
Лук Дебики дополнила черной кожаной сумкой и лаконичными золотистыми серьгами. У нее была прическа с мягкими локонами и нежный макияж.
Напомним, Элизабет Дебики в леопардовом костюме и с обнаженным животом появилась на публике.