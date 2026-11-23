Элизабет Дебики / © Getty Images

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Элизабет Дебики запечатлели папарацци во время прогулки по району Трайбека в Нью-Йорке.

Знаменитость продемонстрировала стильный осенний аутфит, в котором сочетались элегантность и женственность. На ней было молочное мини-платье с прорезанными карманами. Сверху Элизабет надела длинное черное пальто с атласными лацканами, которое носила расстегнутым.

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Элизабет Дебики / © Getty Images

Актриса дополнила наряд черными плотными колготками и высокими замшевыми сапогами с заостренными носками на каблуках.

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Лук Дебики дополнила черной кожаной сумкой и лаконичными золотистыми серьгами. У нее была прическа с мягкими локонами и нежный макияж.

Напомним, Элизабет Дебики в леопардовом костюме и с обнаженным животом появилась на публике.

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