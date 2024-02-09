В мини-платье, чулках и со стразами на лице: транс-модель Victoria's Secret попала под прицел папарацци

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала первая темнокожая транс-модель Victoria's Secret Эмира Д'Спейн.

Красавица выглядела соблазнительно. На ней было черное короткое платье без бретелек с асимметричной юбкой, кружевными вставками и белыми рюшами в зоне декольте.

Эмира Д'Спейн / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными чулками с кружевом и черными лакированными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках. В руке она держала серебряный клатч, инкрустированный стразами.

Эмира сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и украсила все лицо стразами, сверкавшими от софитов фотокамер. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-кольца, на шее – ожерелье с камнями, а на руках – браслеты. Французский маникюр завершил лук модели.

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