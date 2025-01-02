Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В мини-платье цвета индиго с пикантным декольте: победительница "Холостяка-13" продемонстрировала эффектный лук

В мини-платье цвета индиго с пикантным декольте: победительница "Холостяка-13" продемонстрировала эффектный лук

В мини-платье цвета индиго с пикантным декольте: победительница "Холостяка-13" продемонстрировала эффектный лук

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Инна Белень показала праздничный образ.

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень порадовала подпищиков в Instagram Stories новым селфи, на котором продемонстрировала красивый образ.

Инна предстала в блестящем мини-платье цвета индиго с длинными рукавами, пикантным декольте и разрезом.

Инна Белень/Instagram Инны Белень / ©
Инна Белень/Instagram Инны Белень

Аутфит Белень дополнила волнистой прической с выпущенными спереди прядями, макияжем с черными стрелками и блестящими тенями. Уши она украсила серьгами-цепочками.

На снимке девушка написала: "Планы на 2025 год" и добавила ссылку на свой TikTok.

Напомним, ранее Инна Белень показала фолловерам фото топлесс.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация