В мини-платье цвета индиго с пикантным декольте: победительница "Холостяка-13" продемонстрировала эффектный лук

Инна Белень показала праздничный образ.
Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень порадовала подпищиков в Instagram Stories новым селфи, на котором продемонстрировала красивый образ.
Инна предстала в блестящем мини-платье цвета индиго с длинными рукавами, пикантным декольте и разрезом.
Аутфит Белень дополнила волнистой прической с выпущенными спереди прядями, макияжем с черными стрелками и блестящими тенями. Уши она украсила серьгами-цепочками.
На снимке девушка написала: "Планы на 2025 год" и добавила ссылку на свой TikTok.
Напомним, ранее Инна Белень показала фолловерам фото топлесс.
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