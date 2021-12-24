В мини-платье цвета индиго с пикантным декольте: Злата Огневич поделилась советами по разбору гардероба

"Холостячка" Огневич примерила яркий наряд от украинского дизайнера.
Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" - Злата Огневич – порадовала фолловеров в Instagram новым эффектным аутфитом из фотосессии авторства Марины Малкиной.
Перед объективом фотокамеры певица предстала в коротком платье цвета индиго от украинского бренда GASANOVA.
Наряд имел пышные рукава и пикантное глубокое декольте, которое добавляет луку сексуальности.
Огневич сделали гладкую прическу, нежный мейкап и украсили уши длинными серебристыми серьгами.
В подписи к снимкам Злата поделилась инсайтами по поводу разбора своего гардероба со стилистом:
"Важно подготовиться к приходу стилиста и разложить вещи по стопкам (обычно стилист присылает ТЗ перед подобной встречей), а также выставить обувь и аксессуары. Если этого не сделать, в квартире будет настоящий погром (как у меня сейчас).
Нужен реальный профи, с хорошими кейсами, опытом работы с разными клиентами, знанием различных брендов (не все любят/готовы к одежде класса люкс).
После разбора гардероба готовьтесь к тому, что нужно кое-что докупить. База хороших байеров у стилиста - мастхев!
Если уже решились на перемены, идите до конца и доверьтесь.
Даже если вещи в хорошем состоянии, расставайтесь без сожаления, на их место придут новые, актуальные + это ВСЕГДА новая энергия".
Ранее артистка продемонстрировала в фотосете дерзкий аутфит. Злата позировала в белых лакированных ботильонах, белой мини-юбке и белом топе с лямками крест-накрест. Певица похвасталась стройной фигурой и плоским живот.
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