В мини-платье цвета лайма: актриса Флоренс Пью появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе

Звезда фильмов "Не беспокойся, дорогая" и "Маленькие женщины" продемонстрировала гламурный образ.
95-я церемония награждения премией "Оскар" состоится в ночь на 13 марта, поэтому на протяжении нескольких дней перед этим ежегодным мероприятием знаменитости активно посещали самые разные вечеринки связанные с церемонией. Например, в пятницу, 10 марта, в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе прошла вечеринка The CAA Pre-Oscar Party.
Одной из гостей мероприятия стала 27-летняя актриса Флоренс Пью. Звезда появилась в мини-платье цвета лайма от бренда Valentino.
Наряд умел широкие бретельки, а также полностью был расшит пайетками, которые имитировали чешую. Некоторые из пайеток были в серебристом оттенке.
Образ актриса дополнила украшениями с бриллиантами от Tiffany & Co., черными туфлями на платформе и небольшой сумкой с логотипом Valentino, тоже салатового цвета. Волосы она собрала в высокий пучок.
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