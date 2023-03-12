В мини-платье цвета лайма: актриса Флоренс Пью появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе

95-я церемония награждения премией "Оскар" состоится в ночь на 13 марта, поэтому на протяжении нескольких дней перед этим ежегодным мероприятием знаменитости активно посещали самые разные вечеринки связанные с церемонией. Например, в пятницу, 10 марта, в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе прошла вечеринка The CAA Pre-Oscar Party.

Одной из гостей мероприятия стала 27-летняя актриса Флоренс Пью. Звезда появилась в мини-платье цвета лайма от бренда Valentino.

Наряд умел широкие бретельки, а также полностью был расшит пайетками, которые имитировали чешую. Некоторые из пайеток были в серебристом оттенке.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила украшениями с бриллиантами от Tiffany & Co., черными туфлями на платформе и небольшой сумкой с логотипом Valentino, тоже салатового цвета. Волосы она собрала в высокий пучок.

Флоренс Пью и актриса Кики Лэйн / Фото: Getty Images

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