В мини-платье цвета металлик: американская звезда реалити блеснула ассиметричной грудью

Мама двоих детей Челси Лазкани обожает выходить в свет в откровенных луках.
Звезда пятого сезона американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани попала в объективы папарацци в Западном Голливуде, когда она шла на вечеринку в ресторан Catch.
Для выхода женщина выбрала провокационный аутфит. На ней было мини-платье цвета металлик на тонких бретельках и с откровенным декольте. Под наряд она одела серебряный бюстгальтер, расшитый пайетками и блестками, который прикрывал только ее соски. В таком наряде Челси блеснула пышной грудью, одна из них заметно была больше другой.
Свой образ Лазкани дополнила серебряными босоножками на высокой платформе и каблуках и розовой сумочкой в виде телефонной трубки на цепочке.
Еще звезда реалити продемонстрировала новую прическу – она покрасилась в плативный блонд. В макияже Челси сделала акцент на розовых тенях. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, руку – кольцом с бриллиантом и завершила лук длинным французским маникюром.
Напомним, ранее Лазкани продемонстрировала на улицах Лос-Анджелеса образ в твидовом розовом костюме в черную клетку, состоявший из укороченного жакета и мини-юбки.
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