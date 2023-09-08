В мини-платье цвета шампанского: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо на вечеринке в Венеции

В рамках Венецианского кинофестиваля в городе на воде также состоялась вечеринка Ciak "Saluta La Mostra", которую посетило много звездных гостей. Звездой, которая приковала к себе взгляды многих, стала 38-летняя израильская модель Бар Рафаэли.

Звезда появилась на мероприятии в очень коротком платье цвета шампанского и с длинными расклешенными рукавами. Единственным украшением этого однотонного наряда стало глубокое квадратное декольте.

Дополнила образ Бар натуральным макияжем с веснушками, сатиновыми туфлями на ремешках и золотым комплектом украшений от Cartier в виде леопарда.

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее модель также вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в черно-белом платье от от бренда Elisabetta Franchi. Наряд привлек внимание, поскольку у него была очень помятая накидка-шлейф на спине.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

Напомним, что Бар Рафаэли - бывшая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо. Пара пробыла в отношениях довольно долго с 2006 по 2009 год. В 2010 году пара официально объявила о перерыве, но летом того же года возобновила общение. По слухам, они даже планировали пожениться, однако в мае 2011 окончательно расстались. С 2015 года Бар замужем за бизнесменом Ади Эзра, у супругов трое детей.

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