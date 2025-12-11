ТСН в социальных сетях

В мини-платье, длинной шубе и на шпильках: Зои Салдана продемонстрировала зимний гламур

47-летняя актриса в образе total black сходила на интервью.

Зои Салдана

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана попала под прицел папарацци возле студии NBC в Нью-Йорке. Актриса сходила на интервью, на котором рассказала о съемках в третьей части легендарной франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел».

Актриса продемонстрировала там свое видение зимнего гламура в современной стилизации. На ней была черная длинная эко-шуба и черное мини-платье с блестками, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд Зои дополнила черными остроносыми лакированными туфлями на шпильках и черной кожаной сумкой.

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

У Салданы была прическа с локонами, нежный мейкап, золотые серьги в ушах, а также кольца на руках.

Напомним, Зои Салдана на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» в Китае появилась в кремовом корсетном кружевном платье от бренда Erdem.

