В мини-платье Dries Van Noten и на шпильках: Сидни Свини заметили на свидании с бойфрендом в Нью-Йорке

Сидни Свини и Скутер Браун / © Getty Images

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Актриса Сидни Свини привлекла всеобщее внимание, когда появилась на улицах Нью-Йорка вместе со своим бойфрендом Скутером Брауном. Пара держалась за руки и шла с друзьями в заведение Midnight.

Сидни выбрала короткое черное платье от Dries Van Noten, которое оставляло ноги открытыми. Дизайн платья был выполнен в виде жакета, надетого поверх свитера. 29-летняя актриса дополнила наряд лаконичными черными туфлями на шпильках и солнцезащитными очками в стиле 1990-х.

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Сидни Свини и Скутер Браун / © Getty Images

Сидни уложила свои длинные волосы в роскошные волны, а в макияже сделала ставку на бронзовые оттенки, подчеркнув скулы. Тем временем музыкальный продюсер Скутер Браун выбрал серые брюки-чинос и свитер соответствующего светлого оттенка, создав стильный парный образ.

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Напомним, что Сидни и Скутер познакомились в июне 2025 года на роскошной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. К концу того года их дружба переросла в романтические отношения. Хотя разница в возрасте между влюблёнными составляет 16 лет, похоже, их отношения остаются крепкими. Время вместе они проводят между съемками в Сиднее во второй части фильма «Горничная».

Сидни Свини / © Getty Images

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