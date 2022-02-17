В мини-платье и бабушах: звезда "Игры престолов" Софи Тернер сходила на завтрак с мужем

В мини-платье и бабушах: звезда "Игры престолов" Софи Тернер сходила на завтрак с мужем

Недавно стало известно о второй беременности актрисы Софи Тернер.

Вчера 25-летняя Софи с мужем Джо Джонасом попали под прицел папарацци во время семейной прогулки в Лос-Анджелесе.

Теперь уже не просто слухи, а очевидные факты на лицо – Софи таки беременна. Девушка была одета в светло-зеленое платье на пуговицах с воротником и маленькими накладными карманами и обута в кожаные бабуши. Платье хорошо подчеркивало беременный живот модели.

Софи Тернер / Getty Images

У Софи были распущены волосы, которые она перекрасила со светлого в более яркий с красным оттенком. На лице были солнцезащитные очки. Ее муж шел рядом и был одет в пестрый кардиган, джинсы и обут в белые кроссовки.

Джо Джонас и Софи Тернер / Getty Images

Напомним, первенец пары – дочь Уиллоу, родилась 22 июля 2020 года в Лос-Анджелесской окружной больнице.

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