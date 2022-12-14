В мини-платье и c бантом: Пенелопа Крус вышла на публику в твидовом наряде

В этом луке она появилась на красной дорожке во Франции.
48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус в очередной раз вызвала восторг своим образом. Звезда появилась в твидовом мини-платье от Chanel, которое дополнила ремнем с гламурной пряжкой.
Также Пенелопа надела капроновые колготки в сетку, туфли на каблуках, а в руке у нее была небольшая круглая сумка на цепочке.
Особенно эффектно к этом total look смотрелся макияж с черными стрелками, длинные серьги и прическа с бантом в стиле Брижит Бардо.
Такой образ актриса выбрала для премьерного показа драматического фильма L'Immensita ("Необъятность"), в котором сыграла.
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