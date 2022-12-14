Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В мини-платье и c бантом: Пенелопа Крус вышла на публику в твидовом наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
659
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В мини-платье и c бантом: Пенелопа Крус вышла на публику в твидовом наряде

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

В этом луке она появилась на красной дорожке во Франции.

48-летняя испанская актриса Пенелопа Крус в очередной раз вызвала восторг своим образом. Звезда появилась в твидовом мини-платье от Chanel, которое дополнила ремнем с гламурной пряжкой.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Также Пенелопа надела капроновые колготки в сетку, туфли на каблуках, а в руке у нее была небольшая круглая сумка на цепочке.

Особенно эффектно к этом total look смотрелся макияж с черными стрелками, длинные серьги и прическа с бантом в стиле Брижит Бардо.

Пенелопа Крус / © Getty Images
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Такой образ актриса выбрала для премьерного показа драматического фильма L'Immensita ("Необъятность"), в котором сыграла.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
659
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация