В мини-платье и без белья: Жасмин Тукс отдохнула на вечеринке

В мини-платье и без белья: Жасмин Тукс отдохнула на вечеринке

Американская модель Жасмин Тукс, которой 1 февраля исполнился 31 год, посетила светское мероприятие с коллегами-моделями.

Экс-"ангел" Victoria`s Secret посетила Fanatics Super Bowl в Калвер-Сити, в Калифорнии. Перед камерами фотографов Жасмин блистала в миниатюрном молочно-белом платье в рубчик с пикантным декольте, которое надела без белья. Поверх платья у девушки был серый удлиненный блейзер, а обута Тукс была в коричневые кожаные туфли-лодочки на каблуках и с золотым декором.

Жасмин Тукс / Getty Images

Свой вечерний образ Жасмин Тукс также дополнила золотыми серьгами-кольцами, тонким ожерельем на шее, сделала красивый макияж и волосы собрала в тугой пучок сзади.

Вечеринку посетили ее коллеги и подруги: Жозефин Скривер и Эмили Ратажковски.

Жозефин Скривер / Getty Images

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