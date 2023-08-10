В мини-платье и без ногтя: британская модель блеснула откровенным декольте и неухоженным маникюром на премьере фильма

Холли Хокинс-Смит выбрала для своего выхода образ total black с пикантным акцентом.
Британская модель Холли Гокинс-Смит посетила премьерный показ романтической комедии "Красный, белый и королевский синий" (Red, White & Royal Blue), который состоялся в отеле Mayfair в Лондоне.
Для мероприятия она выбрала беспроигрышный вариант – маленькое черное платье. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Холли и имел откровенное волнистое декольте, которое подчеркнуло ее сексуальную грудь.
Аутфит Хокинс-Смит дополнила черными лакированными туфлями, жемчужным ожерельем с золотой деталью на шее и золотым браслетом-цепочкой с зелеными цветами.
А вот маникюр модели ее подвел. На одном пальце у Холли не было ногтя – либо сломался, либо он отпал. Но это не помешало модели чувствовать себя уверенной и сексуальной.
О фильме
"Красный, белый и королевский синий" – фильм от режиссера Мэтью Лопеса, основанный на одноименном романе Кейси МакКвистон. В романтической комедии сыграли: Тейлор Захар Перес, Николас Голицын, Ума Турман, Клифтон Коллинз мол., Стивен Фрай, Сара Шахи, Рэйчел Гилсон, Элли Бамбер и другие.
В центре сюжета – сын президента США Алекс Клермонт-Диас и британский принц Генри, которые имеют много общего, но относятся друг к другу с пренебрежением. После публичного конфликта, чтобы избежать негативных последствий для своих стран, ребятам приходится делать вид, что у них хорошие отношения. Постепенно их вынужденная дружба перерастает во что-то большее.
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