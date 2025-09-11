ТСН в социальных сетях

В мини-платье и босоножках на шпильках: эффектная Дженнифер Энистон под прицелом папарацци

Актриса Дженнифер Энистон продолжает щеголять в стильных аутфитах перед камерами папарацци в Нью-Йорке.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / © Getty Images

56-летняя Энистон сейчас активно занята промо-кампанией четвертого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+.

В этот раз Джен очевидно отправлялась на очередное шоу или интервью и появилась перед камерами фотографов в черном миниатюрном платье с поясом ниже талии и черных босоножках на высоких каблуках. Энистон сделала макияж, надела солнцезащитные очки со светлыми линзами, которые были призваны скорее защищать не от солнца, а от вспышек фотокамер, а ее парикмахер Крис Макмиллан сделал для звезды безупречную укладку. У нее был светлый маникюр, золотой браслет на запястье и несколько колец.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Буквально днем ранее знаменитость попала под прицел фотографов в платье миди цвета индиго с глубоким V-образным вырезом и рюшами на подоле и коротком черном жакете, дополнив лук босоножками на шпильках.

А также недавно состоялась премьера «Утреннего шоу», на которую Дженнифер приехала в черном платье-бюстье с драпировкой от Rick Owens.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун / © Associated Press

