В мини-платье и босоножках на шпильках: эффектная Дженнифер Энистон под прицелом папарацци

Дженнифер Энистон / © Getty Images

56-летняя Энистон сейчас активно занята промо-кампанией четвертого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+.

В этот раз Джен очевидно отправлялась на очередное шоу или интервью и появилась перед камерами фотографов в черном миниатюрном платье с поясом ниже талии и черных босоножках на высоких каблуках. Энистон сделала макияж, надела солнцезащитные очки со светлыми линзами, которые были призваны скорее защищать не от солнца, а от вспышек фотокамер, а ее парикмахер Крис Макмиллан сделал для звезды безупречную укладку. У нее был светлый маникюр, золотой браслет на запястье и несколько колец.

Буквально днем ранее знаменитость попала под прицел фотографов в платье миди цвета индиго с глубоким V-образным вырезом и рюшами на подоле и коротком черном жакете, дополнив лук босоножками на шпильках.

А также недавно состоялась премьера «Утреннего шоу», на которую Дженнифер приехала в черном платье-бюстье с драпировкой от Rick Owens.