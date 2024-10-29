В мини-платье и ботфортах: Клаудия Шиффер сходила на вечеринку к Хейли Бибер

Супермодель стала лицом новой промокампании бренда Rhode.
54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – появилась в рекламе бренда Rhode, основательницей которого является модель и инфлуэнсер Хейли Бибер. Поэтому неудивительно, что она стала гостьей вечеринки-презентации новых продуктов бренда.
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На мероприятие Клаудия пришла в луке total black. Она надела короткое платье-бюстье от Balenciaga, которое дополнила кожаными ботфортами от Celine и капроновыми колготками. Завершали образ золотые аксессуары – клатч, браслеты на обеих руках и кулон в виде сердечка.
Волосы Шиффер накрутила в легкие естественные локоны, а в макияже сделала акцент на глаза, подведя их черным карандашом.
Сама же Хейли отдала предпочтение маскулинному брючному серому костюму от Saint Laurent с акцентом на бордовый галстук в горох.
Напомним, ранее 54-летняя Клаудия Шиффер позировала в бикини на отдыхе в Греции.
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