В мини-платье и ботфортах: Клаудия Шиффер сходила на вечеринку к Хейли Бибер

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – появилась в рекламе бренда Rhode, основательницей которого является модель и инфлуэнсер Хейли Бибер. Поэтому неудивительно, что она стала гостьей вечеринки-презентации новых продуктов бренда.

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На мероприятие Клаудия пришла в луке total black. Она надела короткое платье-бюстье от Balenciaga, которое дополнила кожаными ботфортами от Celine и капроновыми колготками. Завершали образ золотые аксессуары – клатч, браслеты на обеих руках и кулон в виде сердечка.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Волосы Шиффер накрутила в легкие естественные локоны, а в макияже сделала акцент на глаза, подведя их черным карандашом.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Сама же Хейли отдала предпочтение маскулинному брючному серому костюму от Saint Laurent с акцентом на бордовый галстук в горох.

Напомним, ранее 54-летняя Клаудия Шиффер позировала в бикини на отдыхе в Греции.

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