В мини-платье и ботфортах: супермодель Клаудия Шиффер сходила в клуб в Лондоне

Клаудия Шиффер

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54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – сходила в клуб Tramp, где Донателла Версаче решила устроить девичник после своего ухода с поста креативного директора Versace, куда пригласила известных моделей.

В клуб Шиффер решила надеть вязаное бордовое мини-платье от Sandro, которое дополнила черными кожаными ботфортами от Chloe и черной сумкой Versace. Волосы она просто распустила, а на ногтях сделала красный маникюр.

Отметим, Клаудия начала тесно сотрудничать с легендарным Модным домом Versace еще в 90-х, когда была одной из самых популярных и известных моделей в мире. Она была музой Джанни Версаче и часто появлялась на показах и в рекламе его бренда. Образ блондинки с аристократическими чертами идеально вписывался в гламурную и дерзкую эстетику Versace.

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В своем Instagram сама Донателла тоже опубликовала серию фото, на которых позировала в компании Кейт Мосс, Амбер Валетты, Клаудии Шиффер и других моделей.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер показала, как выглядела 29 лет назад.