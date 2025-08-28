В мини-платье и ботфортах: супермодель Жизель Бундхен примерила эффектные образы

Жизель Бундхен

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен стала лицом новой коллекции одежды сезона осень-зима 2025 итальянского бренда Elisabetta Franchi. Стилисты подобрали для нее эффектные наряды. Локацией для съемок были выбраны бассейн, яхта и теннисный корт.

Модель позировала в полупрозрачном вязаном платье в сочетании с питоновыми ботфортами, куртках из кожи разной фактуры — гладкой и с тиснением под питона, в боди с глубоким декольте и с высокими перчатками на руках.

Макияж Жизель был выполнен с акцентом на красную помаду, а волосы были уложены с «мокрым» эффектом.

Выглядит Бундхен потрясающе, а ведь полгода назад она в третий раз стала мамой — она родила сына. Отцом ребенка является ее бойфренд — 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года. Также Жизель воспитывает еще двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен показала свою сестру-близнеца. Звезда поделилась редкими семейными фото.