В мини-платье и ботильонах-таби: участница "Холостяка-12" сходила на художественную выставку

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – посетила художественную выставку. Оттуда она поделилась снимками в Instagram.

Для похода в музей Варлей выбрала черное мини-платье с пикантным декольте и небольшим разрезом, подчеркнувшим ее стройные ноги. Сверху она надела белый жакет в полоску.

Виктория Варлей/Instagram

Лук она дополнила черными ботильонами-таби и черной сумкой из крокодиловой кожи.

Виктория Варлей/Instagram

В посте Вика рассказала, откуда она берет энергию и что ее вдохновляет.

"Как и где вы черпаете энергию и вдохновение? Вы точно встречали людей, у которых бесконечный заряд энергии, которой они готовы делиться, и возникает вопрос, где они ее берут?

На самом деле секретов не существует, для каждого это индивидуально, я вдохновляюсь путешествиями, утренними ритуалами, музеями и многим другим.

Книги - очень сильный заряд вдохновения, вероятно, вы знаете, что некоторые даже изменяют полностью наше сознание. Не ждите, что кто-то из людей будет вас всегда заряжать, ищите свой заряд энергии – попробуйте что-то новое, например, встретить рассвет или спортивные занятия, которые давно хотели попробовать.

Главное - быть в согласии с самим собой, и тогда вам легче будет найти вдохновение и заряд энергии", — написала актриса.

Напомним, ранее Виктория показала фото, на котором предстала топлес и с косметической маской на лице.

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