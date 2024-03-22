В мини-платье и джинсовой юбке миди: два новых выхода Жизель Бундхен в Нью-Йорке

43-летнюю Жизель Бундхен сфотографировали, когда она выходила из отеля, в котором остановилась. Перед камерами супермодель появилась в черном коротком платье сверху которого на ней было длинное пальто в тон. Лук звезда дополнила черными колготами, кожаными сапогами-ботфортами на каблуках и крупными золотыми серьгами в ушах. Длинные волосы Жизель распустила и сделала легкий макияж.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

В тот же день Бундхен запечатлели покидающей шоу ABC "Взгляд" в Верхнем Вест-Сайде. В этот раз модель была в темно-сером трикотажном свитере с высокой горловиной, джинсовой ассиметричной юбке миди, бежевом пальто и кожаных высоких сапогах на шпильках. Волосы ее были собраны в хвост, в ушах были золотые серьги, а на лице макияж, подчеркивающий естественную красоту модели.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

В обычной жизни, напомним, Жизель Бундхен не делает мейк-ап. В последнее время ее часто фотографируют с детьми в Майами, где живет Бундхен.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

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