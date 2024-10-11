В мини-платье и джинсовых сапогах: Эмма Эрнан продемонстрировала стройную фигуру на улицах Лос-Анджелеса

Звезда реалити в пикантном аутфите прогулялась по городу.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.
Она, как всегда, выглядела красиво. Эмма вышла на прогулку в трикотажном обтягивающем платье голубого оттенка с белыми полосками, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Его девушка скомбинировала с сапогами в стиле весетерн – из денима.
Аутфит Эрнан дополнила голубой сумкой с логотипом Versace. У нее была красивая укладка с локонами, солнцезащитные очки, макияж с шоколадной помадой и французский маникюр. Уши Эмма украсила золотыми серьгами, а руку – браслетом.
Напомним, ранее Эмма Эрнан в коротком белом платье с голубым цветочным принтом выгуляла собаку.
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