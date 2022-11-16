В мини-платье и эффектных ботфортах: 51-летняя Аманда Холден под прицелом папарацци

Британская теле- и радиоведущая Аманда Холден обожает эффектные появления на публике, поэтому ее образы никогда не бывают скучными. Ежедневно после утренних эфиров на Heart Breakfast, когда она направляется к своей машине, звезду фотографируют папарацци. Аманда, увидев фотографов, только широко улыбнулась.

На знаменитости был образ, в котором все вещи она подобрала в молочном оттенке. Аманда надела вязаное мини-платье, замшевые ботфорты, а на плечи накинула классическое пальто.

Дополнили этот образ золотые украшения и сумка-хобо от бренда Saint Laurent. Выделялись в этом луке только длинный маникюр баклажанового оттенка и черный зонт.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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