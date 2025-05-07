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- Шоу-бизнес
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В мини-платье и экстравагантных меховых сапогах: звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев сходила на «Формулу-1»
Актриса похвасталась своим необычным луком в цветах любимой гоночной команды.
36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — сходила на этап гонок «Формулы-1», который состоялся в Майами. Фото с события она показала в своем Instagram.
На гонку Нина пришла в черном мини-платье без бретелей, которое дополнила красным бомбером и экстравагантными меховыми сапогами с красно-черным принтом от Tory Burch.
Судя по цвету ее лука, Добрев является фанаткой гоночный команды Ferrari. К тому же она даже сделала фото с их гонщиком Льюисом Хэмильтоном.
На гонку также пришла 28-летняя певица Лиса — звезда группы Blackpink, которая сейчас мегапопулярна. Она пришла в бордовом кожаном коротком платье с бахромой. Нина сделала и с ней совместное фото.
Ранее, напомним, Нина Добрев сверкнула фигурой в нижнем белье. Актриса похвасталась красивой фигурой, а поклонники засыпали ее хвалебными комплиментами.