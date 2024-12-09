В мини-платье и гольфах: 71-летняя Изабель Юппер снялась для глянца

Актриса появилась в новой фотосессии, для которой примерила экстравагантные образы.

71-летняя актриса театра и кино, продюсер Изабель Юппер стала главной героиней нового выпуска корейского редакции журнала Vogue. На обложке глянца она появилась в коротком черном платье от Balenciaga, которое дополнила черными колготками, белыми гольфами и длинной светлой шубой из искусственного меха.

instagram.com/isabelle.huppert

Также она позировала и в других нарядах от Balenciaga – длинном платье-бюстье и перчатках, в дубленке, в длинном розовом платье с имитацией перьев и даже в рваных колготках.

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

Для фотосетах Изабель выпрямили волосы, а на лице сделали макияж с акцентом на персиковые тени и помаду кирпичного оттенка.

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

Отметим, актриса является амбассадором бренда Balenciaga, поэтому она часто появляется в его нарядах на многих светских мероприятиях.

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

instagram.com/isabelle.huppert

Ранее, напомним, в Изабель Юппер в пушистом платье-халате от Balenciaga выходила на красную дорожку в Каннах. Французская актриса пришла на премьеру фильма Кевина Костнера "Горизонт: Американская сага".

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

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