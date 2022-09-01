В мини-платье и кейп-накидке: бразильская супермодель Изабели Фонтана позировала в очаровательном образе

Она часто посещает различные красные дорожки, поэтому пропустить один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира просто не могла.

Бразильская супермодель Изабели Фонтана, которая прославилась благодаря своей работе с бельевым брендом Victoria's Secret, стала одним из гостей Венецианского кинофестиваля и прошла по знаменитой красной дорожке. Звезда посетила мероприятие в день открытия, чтобы посмотреть фильм "Белый шум", который представлен в основной программе конкурса.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Для своего появления Изабели выбрала белое обтягивающее мини-платье от бренда Layla Atelier, оригинальным дополнением которого стали накидка-кейп и брошь в виде птицы.

Также на модели были босоножки с пружинами, усыпанные стразами от знаменитого бренда René Caovilla. В таких же босоножках недавно блистала норвежская модель Фрида Аасен.

Изабели Фонтана / Фото: Associated Press

Читайте также: