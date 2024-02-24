В мини-платье и кожанке с цветком: Селена Гомес в кокетливом луке появилась на улицах Лос-Анджелеса.

Артистка в образе total black сходила на развлекательное шоу.

Селена Гомес попала в объективы папарацци, когда шла на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе.

Певица выбрала для своего выхода кокетливый аутфит. На ней была черная кожанка с кожаным цветком на плече и черное мини-платье, состоявшее из пышной юбки и прозрачного верха с изображением восточного дракона. Талию звезда подчеркнула черным поясом с золотой пряжкой.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Лук Гомес дополнила капроновыми колготами, черными кожаными ботфортами на шпильках и черной сумкой с золотой фурнитурой.

Артистка сделала милую прическу, украсив ее черной лентой-бантом, и макияж с черными стрелками. В ушах были длинные серьги с камнями.

Напомним, Селена Гомес в прозрачном платье, расшитом 450 тысячами пайеток, появилась на премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

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