В мини-платье и кожаных ботфортах: Ирина Билык похвасталась эффектным образом

Артистка примерила лук total black.

Ирина Билык устроила себе небольшой фотосет в гардеробной и показала в Instagram, что из этого получилось.

Она продемонстрировала эффектный аутфит во всем черном. Артистка надела мини-платье и поверх него платье-сетку со стразами.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Сверху Ирина надела жакет и дополнила лук кожаными остроносыми ботфортами на шпильках. На шее у нее висел крестик на цепочке.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах завершили образ Билык. Она выглядела прекрасно.

"Как-то раз в Италии видела, что в сорокаградусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось, совсем не жарко", — написала она под фото.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

Ирина — настоящая модница. Она обожает образы total black. Ранее звезда демонстрировала лук, в котором сочетала лакированный плащ, тунику с блестящей бахромой спереди, облегающие брюки и сапоги на высокой платформе.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

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