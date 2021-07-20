В мини-платье и кожаных ботфортах: Ирина Билык похвасталась эффектным образом

Артистка примерила лук total black.
Ирина Билык устроила себе небольшой фотосет в гардеробной и показала в Instagram, что из этого получилось.
Она продемонстрировала эффектный аутфит во всем черном. Артистка надела мини-платье и поверх него платье-сетку со стразами.
Сверху Ирина надела жакет и дополнила лук кожаными остроносыми ботфортами на шпильках. На шее у нее висел крестик на цепочке.
Идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах завершили образ Билык. Она выглядела прекрасно.
"Как-то раз в Италии видела, что в сорокаградусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось, совсем не жарко", — написала она под фото.
Ирина — настоящая модница. Она обожает образы total black. Ранее звезда демонстрировала лук, в котором сочетала лакированный плащ, тунику с блестящей бахромой спереди, облегающие брюки и сапоги на высокой платформе.
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