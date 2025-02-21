В мини-платье и кожаных сапогах-чулках: младшая сестра Пенелопы Крус на мероприятии

Младшая сестра актрисы Пенелопы Крус – Моника – посетила мероприятие в Мадриде. 47-летняя испанская актриса позировала перед фотографами на официальной вечеринке открытия Недели моды Mercedes Benz.

Для этого светского и гламурного мероприятия она надела черное мини-платье с бархатным верхом и объемной юбкой со складками. Образ Моника дополнила черными кожаными сапогами-чулками на каблуках и платформах. Волосы она уложила в объемную прическу, сделала яркий макияж, а также надела несколько украшений.

Моника Крус / Фото: Getty Images

Наряды черного цвета она носит часто на светские мероприятия и в отличии от сестры, которая предпочитает только бренд Chanel, Моника выбирает разные бренды. Например, на мероприятие ELLE for Future 2024 она вышла на фотоколл в наряде с мелкой драпировкой и длинными рукавами.

Моника Крус / Фото: Getty Images

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